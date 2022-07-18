В Шилове вынесли приговор мужчине, который убил соседа

В Шилове вынесли приговор мужчине 1982 года рождения, который убил соседа. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В конце декабря 2021 года младший из обвиняемых во время конфликта с соседом ударил его ножом в ногу, повредив заднюю большеберцовую артерию. От полученного ранения мужчина скончался до приезда скорой.

Также суд рассмотрел дело в отношении еще одного шиловца 1971 года рождения. В ноябре 2021 года обвиняемые проникли внутрь административного помещения, взломали запорные устройства дверей служебных кабинетов и похитили более 200 метров силовых медных кабелей, после чего скрылись.

Оба преступления совершались в состоянии алкогольного опьянения.

Младшему подсудимому назначили восемь лет лишения свободы, старшему — один год. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима.