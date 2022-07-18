В Германии призвали готовиться к роспуску НАТО

Североатлантический альянс депутат Бундестага предложила заменить системой коллективной безопасности, направленной разоружение и сотрудничество.

В Германии призвали готовиться к роспуску НАТО. Об этом заявила депутат Бундестага от Левой партии Севим Дагделен, пишет РИА Новости со ссылкой на китайскую газету Global Times.

Политик отметила, что Евросоюз должен проводить самостоятельную политику. Североатлантический альянс она предложила заменить системой коллективной безопасности, направленной разоружение и сотрудничество.

Также Дагделен уточнила, что интересы ЕС и США по украинскому вопросу противоречат друг другу.

«США готовы воевать до последнего украинца ради военного поражения России. Евросоюз не должен подстраиваться под интересы и стратегию Соединенных Штатов», — добавила она.

Депутат также сказала, что в Европе не будет мира без России, поэтому европейскому сообществу в первую очередь необходимо отказаться от конфронтации.