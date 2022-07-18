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Мэрия Рязани: дом в Газетном переулке снести нельзя, а денег на восстановление нет
Женщина задала вопрос в комментариях на странице врио губернатора Павла Малкова, можно ли снести остатки здания, если дом не реконструируют

Горадминистрация ответила рязанке, что ждет сгоревший дом в Газетном переулке. Женщина задала вопрос в комментариях на странице врио губернатора Павла Малкова: можно ли снести остатки здания, если дом не реконструируют (более 10 лет — прим. ред.).

По словам рязанки, памятник архитектуры превратился в городскую свалку и ночлег для лиц без определенного места жительства. Баннер, закрывающий остатки фасада, порвался, здание от снега и дождей продолжает разрушаться. В ответ мэрия написала, что дом снести нельзя, но и денег на восстановление нет.

«Дом 3 по Газетному переулку является объектом культурного наследия регионального значения, он не может быть снесен и подлежит сохранению. В бюджете города нет денежных средств на восстановление. Жилые помещения в доме перевели в нежилые и находятся в муниципальной собственности. Поэтому в соответствии с действующим законодательством снос объекта культурного наследия запрещен, а проведение работ по сохранению возможно только в рамках проектной документации», — рассказали в горадминистрации.

По данным сайта prawdom.ru дом 3 по Газетному переулку горел в 2007 году и с тех пор его завесили баннером и не восстанавливали. Здание построено в 40-х годах XIX века купцом второй гильдии Дмитрием Даниловичем Малашкиным. На данный момент бывший дом Малашкина находится в аварийном состоянии.