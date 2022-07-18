День города в Рязани в 2022 году отметят 27 августа

День города в Рязани в 2022 году отметят 27 августа. Соответствующее решение в понедельник, 18 июля, на заседании гордумы поддержали депутаты.

Дату Дня города решили сместить, чтобы привлечь к торжествам большее количество участников. Ранее День города отмечали в начале августа.

Напомним, торжества в 2022 году пройдут с 26 по 28 августа на улице Почтовой, в Кремлевском сквере, на Лыбедском бульваре, в Лесопарке и ЦПКиО, парке Гагарина и в сквере в Дашково-Песочне.