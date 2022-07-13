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В рязанской мэрии предложили отпраздновать День города в конце августа
Также стало известно, где будут проводить все массовые мероприятия, приуроченные к празднованию дня города.

В Рязани планируют отпраздновать День города в конце августа. Идею в среду, 13 июля, обсудили на комитете по социальным вопросам.

Соответствующее предложение поступило от начальника управления культуры Рязани Ольги Голевой. Она предложила провести день города 27 августа.

«Предлагаю установить дату празднования дня города в этом году 27 августа. Во-первых, заканчивается активный каникулярный период. Так мы привлечем большее число граждан. Во-вторых, закончится форум древних городов и завершим его празднованием дня города. Тем более, что тема форума посвящена культурном наследию, мы сможем сделать очень интересную программу по ней», — рассказала Ольга Голева.

Депутаты в свою очередь предложили ввести единый день празднования дня города в будущем. Кроме того, они уточнили у начальника управления культуры, где планируются массовые мероприятия.

«Мы планируем провести различные мероприятия с 26 по 28 августа на улице Почтовой, в Кремлевском сквере, на Лыбедском бульваре, в Лесопарке и ЦПКиО, парке Гагарина и в сквере в Дашково-Песочне. В ближайшее время мы пришлем программу в администрацию», — отметила Ольга Голева.