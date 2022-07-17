В Рязани женщина поскандалила с сотрудницей пункта выдачи Wildberries

В Рязани в пункте выдачи товаров Wildberries на улице Октябрьской произошел конфликт между сотрудницей и посетительницей. Видео опубликовано в группе «Рязань».

В Рязани в пункте выдачи товаров Wildberries на улице Октябрьской произошел конфликт между сотрудницей и посетительницей. Видео опубликовано в группе «Рязань».

Судя по записи, когда женщина подошла в пункт выдачи, дверь была закрыта. По словам девушки, она отлучилась в туалет на пять минут. Клиентка собиралась «составить жалобу за длительное ожидание» и высказала сотруднице, что у той не может быть перерывов.

Между женщинами произошел словесный конфликт. Во время него сотрудница пункта пыталась дозвониться управляющей и не отдавала товар клиентке. В конце концов женщине выдали заказ, и она ушла.