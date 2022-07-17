Найденный в водоеме Шиловского района мужчина утонул на рыбалке

Личность мужчины, чье тело достали из водоема в воскресенье, 17 июля в Шиловском районе, установлена. Это житель села Ерахтур 1987 года рождения, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

Личность мужчины, чье тело достали из водоема в воскресенье, 17 июля в Шиловском районе, установлена. Это житель села Ерахтур 1987 года рождения, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

Известно, что утром он отправился на рыбалку. Удочка и одежда были найдены на берегу. Очевидцев происшествия не было.

Шиловский МСО устанавливает обстоятельства смерти мужчины.

Напомним, тело извлекли спасатели ПСС в 13:00.