В Спасском районе аварийно сел легкомоторный самолет

По данным ЕДДС района, пострадавших нет, помощь спасателей не требуется, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В Спасском районе в субботу, 16 июля, аварийно сел легкомоторный самолет.

По данным ЕДДС района, пострадавших нет, помощь спасателей не требуется, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Борт зацепил ЛЭП в 5 километрах от деревни Моньясово, в результате два населенных пункта остались без электричества. На борту были два человека, пилот и пассажир. Самолет «Бекас» принадлежит авиационному центру «Панино», сообщается в telegram-канале 112.