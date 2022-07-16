Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 16
23°
Вск, 17
24°
Пнд, 18
20°
ЦБ USD 57.83 -0.43 16/07
ЦБ EUR 57.89 -0.45 16/07
Нал. USD 60.1 / 59.94 16/07 12:57
Нал. EUR 64 / 59.94 16/07 12:57
Новости
Публикации
Отголоски жесткой посадки. Какими последствиями для Рязани может оберн...
Три недели назад, рано утром в пятницу, 24 июня, в Ряза...
Вчера 13:12
3 671
«Читай-город» рекомендует: правила Михаила Лабковского для родителей
Этим летом самый узнаваемый психолог России выпустил но...
14 июля 15:11
1 865
Между двух огней. Какой тип уличного освещения выбрали власти Рязани
В июне на портале госуслуг появился опрос, призывающий...
11 июля 15:27
6 059
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
6 июля 15:09
11 747
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В ДТП на трассе под Рязанью пострадали два ребенка и четверо взрослых
В аварии на трассе, которая произошла утром в субботу, 16 июля, в Рязанском районе, пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В аварии на трассе, которая произошла утром в субботу, 16 июля, в Рязанском районе, пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло примерно в 13:30, на 497-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Столкнулись автомобили Lada Largus, Nissan X-Trail и ВАЗ 2107.

В результате происшествия, по предварительным данным, травмы получили шесть человек, в том числе два малолетних пассажира Nissan в возрасте полутора и двух лет.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее видео с места аварии появилось в соцсетях.