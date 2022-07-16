В ДТП на трассе под Рязанью пострадали два ребенка и четверо взрослых

В аварии на трассе, которая произошла утром в субботу, 16 июля, в Рязанском районе, пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В аварии на трассе, которая произошла утром в субботу, 16 июля, в Рязанском районе, пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло примерно в 13:30, на 497-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Столкнулись автомобили Lada Largus, Nissan X-Trail и ВАЗ 2107.

В результате происшествия, по предварительным данным, травмы получили шесть человек, в том числе два малолетних пассажира Nissan в возрасте полутора и двух лет.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее видео с места аварии появилось в соцсетях.