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Рязанцы рассказали о нападении собаки на отдыхающих пляжа «Лысая гора»
В субботу, 16 июля, ротвейлер напал на семью, отдыхающую с щенком на пляже «Лысая гора». Об этом пострадавшие рязанцы рассказали РЗН. инфо.

В субботу, 16 июля, ротвейлер напал на семью, отдыхающую с щенком на пляже «Лысая гора». Об этом пострадавшие рязанцы рассказали РЗН. инфо.

По словам местной жительницы, семья решила отдохнуть на «Лысой горе» с домашним питомцем — щенком персидской борзой, однако охрана осведомила о запрете нахождения животных на общественном пляже.

«Мы сразу удалились за его пределы. Искупавшись, стали уходить, но не через пляж с людьми, чтобы не нарушать правила, а в другую сторону, за ангар, где находилась охрана. И тут из-за угла этого ангара, из открытого кузова машины на нас выскочил гигантских размеров ротвейлер. Собака была без намордника, не привязана. Она набросилась на нас: покусала собаку, расцарапала всех», — рассказала рязанка.

При этом хозяин собаки — по словам очевидцев, «хозяин» этого пляжа, его жена и сотрудник не отозвали пса, добавила девушка.

«Мы защищались как могли. Как итог — скрывшийся сразу после инцидента на машине хозяин, не принесший извинений и не предложивший банальной помощи, прокусанная насквозь в нескольких местах лапа нашего питомца, ссадины и царапины на нас. А ведь именно эта охрана должна защищать отдыхающих и в случае необходимости оказывать первую медицинскую помощь. К тому же на пляже много маленьких детей, и, по словам отдыхающих, эта собака уже несколько раз выбегала на пляж», — подытожила пострадавшая.