Рязанцы пожаловались на свалку промышленных отходов в поселке Деулино

Жители поселка Деулино Рязанского района пожаловались на свалку промышленных отходов. Видео прислал РЗН. инфо читатель.

Жители поселка Деулино Рязанского района пожаловались на свалку промышленных отходов. Видео прислал РЗН. инфо читатель.

«Свалка рядом с рекой Прой в поселке Деулино. Мещерский национальный парк. Это все сделали нефтяники, которые работают здесь по прокладке нефтепровода. Никто не собирается убирать», — рассказал подписчик.