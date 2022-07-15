Рогозина официально освободили от должности главы Роскосмоса
На пост гендиректора госкорпорации заступил вице-премьер правительства Юрий Борисов.
Гендиректором Роскосмоса стал вице-премьер правительства Юрий Борисов. Соответствующий указ в пятницу, 15 июля, появился на сайте кремля.
Теперь Юрий Борисов будет гендиректором госкорпорации «Роскосмос».
Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин освобожден от должности.
Ранее СМИ сообщили, что Рогозин может вступить в должность главы одной из освобожденных территорий.