«МК»: глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин может покинуть пост

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин может покинуть пост в ближайшее время. Об этом в пятницу, 15 июля,
По мнению источников, Рогозина могут поставить на решение вопросов, связанных со спецоперацией на Украине. Также не исключают вероятности, что он может занять руководящий пост в одной из освобожденных территорий.
Как утверждает издание, на место Дмитрия Рогозины хотят поставить нынешнего вице-премьера правительства Юрия Борисова.
До этого Борисов занимал руководящие посты в федеральном агентстве по промышленности, был заместителем министра промышленности и торговли, заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве, заместителем министра обороны, зампредседателя Правительства Российской Федерации.
Издание также отметило, что о смене главы Роскосмоса объявят в ближайшее время.