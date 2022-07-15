Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
25°
Сбт, 16
23°
Вск, 17
23°
ЦБ USD 58.26 -0.27 15/07
ЦБ EUR 58.34 -0.56 15/07
Нал. USD 63.31 / 60.04 15/07 09:39
Нал. EUR 65.7 / 60.04 15/07 10:03
Новости
Публикации
«Читай-город» рекомендует: правила Михаила Лабковского для родителей
Этим летом самый узнаваемый психолог России выпустил но...
Вчера 15:11
914
Между двух огней. Какой тип уличного освещения выбрали власти Рязани
В июне на портале госуслуг появился опрос, призывающий...
11 июля 15:27
5 139
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
6 июля 15:09
10 870
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани пять официальных пляжей, на которых разрешено...
30 июня 13:54
13 781
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
«МК»: глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин может покинуть пост
Как утверждает издание, Рогозина могут поставить на решение вопросов, связанных со спецоперацией на Украине. Также не исключают вероятности, что он может занять руководящий пост в одной из освобожденных территорий.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин может покинуть пост в ближайшее время. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил «МК» со ссылкой на источники.

По мнению источников, Рогозина могут поставить на решение вопросов, связанных со спецоперацией на Украине. Также не исключают вероятности, что он может занять руководящий пост в одной из освобожденных территорий.

Как утверждает издание, на место Дмитрия Рогозины хотят поставить нынешнего вице-премьера правительства Юрия Борисова.

До этого Борисов занимал руководящие посты в федеральном агентстве по промышленности, был заместителем министра промышленности и торговли, заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве, заместителем министра обороны, зампредседателя Правительства Российской Федерации.

Издание также отметило, что о смене главы Роскосмоса объявят в ближайшее время.