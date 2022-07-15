«МК»: глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин может покинуть пост

Как утверждает издание, Рогозина могут поставить на решение вопросов, связанных со спецоперацией на Украине. Также не исключают вероятности, что он может занять руководящий пост в одной из освобожденных территорий.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин может покинуть пост в ближайшее время. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил «МК» со ссылкой на источники.

По мнению источников, Рогозина могут поставить на решение вопросов, связанных со спецоперацией на Украине. Также не исключают вероятности, что он может занять руководящий пост в одной из освобожденных территорий.

Как утверждает издание, на место Дмитрия Рогозины хотят поставить нынешнего вице-премьера правительства Юрия Борисова.

До этого Борисов занимал руководящие посты в федеральном агентстве по промышленности, был заместителем министра промышленности и торговли, заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве, заместителем министра обороны, зампредседателя Правительства Российской Федерации.

Издание также отметило, что о смене главы Роскосмоса объявят в ближайшее время.