Бывшему министру спорта области Виктору Попкову изменили наказание на реальный срок в колонии общего режима

Прокуратура просит изменить приговор и заменить условное наказание на реальный срок в исправительной колонии общего режима.

Бывшему министру спорта области Виктору Попкову изменили наказание на реальный срок в колонии общего режима. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, что 5 июля Попкову вынесли приговор на 3,5 года условно с трехлетним испытательным сроком и штрафом в 400 тысяч рублей. Экс-чиновника обвиняли в «присвоении, совершенном с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах».

Попков возглавлял комитет по физкультуре и спорту, позже стал директором областного «Центра спортивной подготовки». Госструктура занималась, в том числе, закупкой инвентаря для спортучреждений. За период 2018—2020 годов Попков заключил с торговыми организациями договоры на поставку инвентаря за счет субсидий из бюджета, а товары фактически не поставлялись. Деньги получал обвиняемый.

За указанный период чиновник присвоил более трех миллионов рублей.

Рязанская прокуратура запрашивала для Попкова реальный срок. После вынесения приговора прокуратура требовала еще раз пересмотреть дело. В связи с чем Попкову заменили условное наказание на реальный срок в колонии общего режима.