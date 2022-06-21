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Экс-чиновнику рязанского правительства прокуратура запросила реальный срок
Экс-чиновника обвиняют в «присвоении, совершенном с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах».

В Советском районном суде продолжают рассмотрение дела в отношении бывшего председателя комитета по физкультуре и спорту Рязанской области Виктора Попкова. Об этом пишет «Новая газета».

Экс-чиновника обвиняют в «присвоении, совершенном с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах».

После должности в комитете по физкультуре и спорту Попков стал директором областного «Центра спортивной подготовки». Отмечается, что госструктура занимается, в том числе, и закупкой инвентаря для спортучреждений.

За период 2018—2020 годов он заключил с торговыми организациями договоры на поставку инвентаря за счет субсидий из бюджета, а товары фактически не поставлялись. Деньги получал обвиняемый.

Чиновник присвоил таким образом более трех млн. После очередного заседания по его делу, обвинение запросило для Попкова три с половиной года колонии. Следующее заседание назначили на 5 июля.