В Пронском районе умер ветеран ОВД Михаил Самсонов

Соболезнования семье Михаила Самсонова выразило руководство ОМВД по Пронскому району, коллеги и совет ветеранов ОМВД.

В Пронском районе умер ветеран ОВД Михаил Самсонов. Об этом пишет « Пронская газета ».

Михаил Самсонов умер 12 июля. Он служил в органах внутренних дел с 1971 года. Был замначальника милиции по кадрам. В 1982 году участвовал в боевых действиях в Афганистане, за это его наградили медалью «За отвагу».

В 1994 году он стал ветераном ОВД, был награжден ведомственными наградами за отличную службу и почетной грамотой всероссийского совета ветеранов.

Соболезнования семье Михаила Самсонова выразило руководство ОМВД по Пронскому району, коллеги и совет ветеранов ОМВД.