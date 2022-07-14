В Пронском районе умер ветеран ОВД Михаил Самсонов
Соболезнования семье Михаила Самсонова выразило руководство ОМВД по Пронскому району, коллеги и совет ветеранов ОМВД.
В Пронском районе умер ветеран ОВД Михаил Самсонов. Об этом пишет «
Михаил Самсонов умер 12 июля. Он служил в органах внутренних дел с 1971 года. Был замначальника милиции по кадрам. В 1982 году участвовал в боевых действиях в Афганистане, за это его наградили медалью «За отвагу».
В 1994 году он стал ветераном ОВД, был награжден ведомственными наградами за отличную службу и почетной грамотой всероссийского совета ветеранов.
Соболезнования семье Михаила Самсонова выразило руководство ОМВД по Пронскому району, коллеги и совет ветеранов ОМВД.