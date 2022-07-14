Рязанцам рекомендовали не купаться в Уржинском озере
Результаты исследования показали превышение по одному из показателей более чем в два раза.
Жителям Рязани и области рекомендации не купаться в Уржинском озере. Об этом сообщил
В озере взяли пробы воды. Результаты исследования показали превышение по одному из показателей более чем в два раза. Проверку провела лаборатория ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» по заявке администрации района.
«Таким образом, во избежание негативных последствий, администрация не рекомендует отдых на озере Уржинское», — говорится в сообщении.