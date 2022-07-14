Рязанцам рекомендовали не купаться в Уржинском озере

Результаты исследования показали превышение по одному из показателей более чем в два раза.

Жителям Рязани и области рекомендации не купаться в Уржинском озере. Об этом сообщил сайт Рязанского района.

В озере взяли пробы воды. Результаты исследования показали превышение по одному из показателей более чем в два раза. Проверку провела лаборатория ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» по заявке администрации района.

«Таким образом, во избежание негативных последствий, администрация не рекомендует отдых на озере Уржинское», — говорится в сообщении.