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Рязанцам рекомендовали не купаться в Уржинском озере
Результаты исследования показали превышение по одному из показателей более чем в два раза.

Жителям Рязани и области рекомендации не купаться в Уржинском озере. Об этом сообщил сайт Рязанского района.

В озере взяли пробы воды. Результаты исследования показали превышение по одному из показателей более чем в два раза. Проверку провела лаборатория ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» по заявке администрации района.

«Таким образом, во избежание негативных последствий, администрация не рекомендует отдых на озере Уржинское», — говорится в сообщении.