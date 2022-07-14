Ребенка, пострадавшего в ДТП под Рязанью, госпитализировали

В результате происшествия велосипедист получил травмы и был госпитализирован.

Ребенка, пострадавшего в ДТП под Рязанью, госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в четверг, 14 июля, примерно в 18:45, в Рыбном у дома № 36 по улице Победы.

19-летний молодой человек на Lada Kalina сбил девятилетнего ребенка, который ехал навстречу движению транспортного средства.

Мальчик получил травмы, его госпитализировали. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.