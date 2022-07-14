Под Рязанью сбили ребенка на велосипеде
По словам очевидцев, ребенок получил сильные травмы.
Вечером в четверг, 14 июля, в Рыбном сбили ребенка на велосипеде. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичное Рыбное» «ВКонтакте».
Отмечается, что ДТП произошло в Ходынинских двориках. По словам очевидцев, ребенок получил сильные травмы, у него произошло сильное кровотечение.
«Молодой человек вызывал скорую, мальчик очень в тяжелом был состоянии. Крови было много», — говорится в сообщении.
Ребенка госпитализировали. Полиция опубликовала фото с места ДТП.