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Под Рязанью сбили ребенка на велосипеде
По словам очевидцев, ребенок получил сильные травмы.

Вечером в четверг, 14 июля, в Рыбном сбили ребенка на велосипеде. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичное Рыбное» «ВКонтакте».

Отмечается, что ДТП произошло в Ходынинских двориках. По словам очевидцев, ребенок получил сильные травмы, у него произошло сильное кровотечение.

«Молодой человек вызывал скорую, мальчик очень в тяжелом был состоянии. Крови было много», — говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали. Полиция опубликовала фото с места ДТП.