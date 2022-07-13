В Рязанской области простились с воинами, погибшими на Донбассе
С погибшими простились в Сасове и Скопине.
В среду, 13 июля, в Рязанской области простились с погибшими на Донбассе военнослужащими — младшим сержантом Сергеем Ферапонтовым, стрелком-помощником гранатометчика мотострелкового взвода в/ч 31135, гвардии ефрейтором Павлом Масленниковым, заместителем командира боевой машины парашютно-десантной роты в/ч 41450.
С погибшими простились в Сасове и Скопине.
На мероприятия приехали близкие воинов, представители власти, военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны.
Соболезнования семьям погибших воинов выразил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.
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