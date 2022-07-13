В Рязанской области еще один рыбак поймал сома с человеческий рост

Пост об этом появился в соцсети.

В Рязанской области еще один рыбак поймал сома с человеческий рост. Пост об этом в среду, 13 июля, появился в группе «Рыбалка в Рязани».

По словам рыбака Дениса Цыплянова, рыбу он ловил на дип-кренк.

«Ловил на относительно небольшой речушке. Но, а рыбалка получилась довольно трудоемкая, так как весь день приходилось ловить на одной точке, меняя лишь постановку и угол заброса с лодки. При этом воблер идет примерно в 2/3 от поверхности в ожидании атаки сомика. За весь день удалось получить две поклевки», — говорится в посте.

Ранее у пляжа «Бараньи рожки» в Рыбновском районе рязанец выловил сома весом около 30 килограммов.