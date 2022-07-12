Вышла первая серия кулинарного шоу «Повара на колесах», снятая в Рязани

В Рязани шеф-повара московских ресторанов купили продукты, из которых затем приготовили блюда на пробу горожанам.

Вышла первая серия кулинарного шоу «Повара на колесах», которую снимали в Рязани.

Шеф-повар московского ресторана «Deep Fried Friends» Антон Ковальков и шеф-повар столичного ресторана «Северяне» Георгий Троян прогулялись по Рязани, попробовали продукты, купленные в уличном киоске в кремле, также побывали в ресторане «Графин», музеях Макса Фактора, леденца, Ивана Павлова, съездили в «Рыбацкую деревню» и полетали на воздушном шаре.

Шефы прошлись по Первомайскому рынку, где купили продукты, из которых каждый затем приготовил блюда из рязанских продуктов. Блюда предложили на пробу рязанцам, которые выбрали победителя.