В Рязанской области мужчину осудят за убийство односельчанина

Обвиняемый заподозрил знакомого в краже денег и ударил его ногой по голове.

В Скопинском районе Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1989 года рождения, которого обвинили в убийстве односельчанина. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

21 сентября 2021 года односельчане выпивали и между ними произошел конфликт. Обвиняемый заподозрил знакомого в краже денег и ударил его ногой по голове. От повреждений мужчина скончался на месте.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Его направили в суд.