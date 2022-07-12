В регионе обсудили охрану интеллектуальной собственности рязанских разработчиков

Регион посетил руководитель Роспатента Юрий Зубов, который поучаствовал в круглом столе «Охрана и коммерциализация инновационных разработок» с врио губернатора Павлом Малковым.

Во вторник, 12 июля, регион посетил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов. Вместе с врио губернатора Павлом Малковым он участвовал в круглом столе «Охрана и коммерциализация инновационных разработок», который организовало Агентство развития бизнеса Рязанской области.

Тема встречи волнует всех, кто занимается интеллектуальными разработками и подает заявки на получение патента. Присутствующие отметили, что не всегда путь от рождения идеи до ее коммерционализации проходит быстро, есть несколько этапов, которые необходимо преодолеть. И как это сделать, не все разработчики знают. В Рязанской области в самих идеях нет недостатка.

«Нам есть, что защищать в интеллектуальном плане», — подчеркнул Павел Малков, отметив, что разработки рязанцев успешно применяются в радиоэлектронике, машиностроении, авиастроении, медицине, сельском хозяйстве. Область занимает лидирующую позицию по коэффициенту изобретательской активности — регион на 14 месте из 85 субъектов. В 2021 году подано 274 заявок на получение патентов.

«Интеллектуальная собственность — та вещь, которая охраняет разработки и позволяет всем миру знакомиться с достижениями. И это еще коммерциализация разработок», — рассказал Юрий Зубов.

Он добавил, что кроме самих идей, на которые необходимо получить патенты, дальше перед разработчиками встают вопросы, как сделать свою интеллектуальную собственность успешной в коммерции. Федеральная служба по интеллектуальной собственности помогает предпринимателям пройти весь цикл от подачи патента до получения прибыли.

В Роспатенте работают сервисы, которые позволяют подавать заявки в упрощенной форме и получать патент на электронную почту. Этот этап может занимать несколько минут. Дальше патент ставится на учет. Врио губернатора Павел Малков заверил, что сотрудничество с Роспатентом в регионе будет долгосрочным. Он подчеркнул, что есть проект дорожной карты. Планируется, что после ее подписания, Агентство развития бизнеса может помогать рязанским разработчикам проходить все этапы: идея, патентование, коммерционализация.

«Будем налаживать работу между Роспатентом и Рязанской области», — заключил Малков.