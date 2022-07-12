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В ДТП у Центрального автовокзала пострадали четыре человека
Пострадавшим оказали медпомощь.

В ДТП у Центрального автовокзала пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 21:10 во вторник, 11 июля, у дома № 12Б по Московскому шоссе. 27-летний водитель на Chevrolet Cobalt на регулируемом перекрестке столкнулся с Kia Rio, которой управлял 27-летний водитель.

Пострадали водители автомобилей, а также 18-летняя пассажирка Chevrolet и 21-летняя пассажирка Kia. Пострадавшим оказали медпомощь.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.