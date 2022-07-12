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Момент аварии у автовокзала в Рязани попал на видео
ДТП произошло примерно в 21:10 в понедельник, 11 июля, у дома № 12-б по Московскому шоссе. Пострадали два человека.

Момент аварии у автовокзала в Рязани попал на видео. Ролик опубликовали в группе «Дороги Рязани».

ДТП произошло примерно в 21:10 в понедельник, 11 июля, у дома № 12Б по Московскому шоссе. 27-летний водитель на Chevrolet Cobalt на регулируемом перекрестке столкнулся с Kia Rio, которой управлял 27-летний водитель.

Пострадали водители автомобилей, а также 18-летняя пассажирка Chevrolet и 21-летняя пассажирка Kia. Пострадавшим оказали медпомощь.