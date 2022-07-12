В аварии в Касимовском районе пострадал водитель легковушки

Авария произошла во вторник, 12 июля, около 10:00, на 256 километре трассы «Москва-Егорьевск-Тума».

В аварии в Касимовском районе пострадал водитель легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла во вторник, 12 июля, около 10:00. На 256 километре трассы «Москва-Егорьевск-Тума» столкнулись «УАЗ» под управлением 20-летнего водителя и «ВАЗ-2113», за рулем которой находился 38-летний водитель.

Водитель легковушки получил травмы, ему оказали медпомощь.

Проводится проверка.

Ранее о ДТП сообщили очевидцы.