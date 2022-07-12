В аварии с пожарной машиной на улице Циолковского пострадал водитель легковушки

Уточняется, что пожарный автомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

В аварии с пожарной машиной на улице Циолковского пострадал водитель легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла во вторник, 12 июля, в 17:00. На улице Циолковского около дома № 25 Toyota Camry столкнулась с автомобилем противопожарной службы. 39-летний водитель легковушки получил травмы, ему оказали медпопощь.

Уточняется, что пожарный автомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

Проводится проверка.

Ранее о ДТП сообщили очевидцы в соцсетях.