Рязанские депутаты предложили привлечь подростков к работам по благоустройству

Идею предложила депутат Елена Акимкина.

Во вторник, 12 июля, на комитете по общественной безопасности и противодействию коррупции, депутаты обсудили вопрос по привлечению подростков к работам по благоустройству города в летний период за небольшую плату.

Депутат Елена Акимкина рассказала, что видела подобное на одном муниципальном предприятии области. Подростки осуществляли работы, которые не представляют для них опасности. Например, отмывали надписи со скамеек или убирали скошенную траву. В месяц за полдня работы они получают девять тысяч рублей.

«Хотела бы, чтобы такой опыт был распространен в нашем городе. У нас есть потребность среди подростков, которые хотят организовать свой трудовой досуг в летний период. Тем более, что в дирекции благоустройства города громадная нехватка трудовых кадров», — отметила Акимкина.

Остальные депутаты поддержали ее идею. Чиновники администрации заметили, что рязанские подростки неохотно идут на такую работу, но пообещали проработать вопрос.