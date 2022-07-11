Рязанского предпринимателя осудят за попытку дать взятку полицейскому
Бизнесмен пытался дать взятку за, чтобы его работника-иностранца не привлекали к административной ответственности. Он нарушил миграционное законодательство.
Рязанского предпринимателя осудят за попытку дать взятку полицейскому. Об этом
1 июля 2022 года бизнесмен попытался дать взятку сотруднику полиции в размере 50 тысяч рублей. Таким образом он хотел избежать привлечения к административной ответственности работника-иностранца, который нарушил миграционное законодательство.
Полицейский отказался от денег, преступление не было доведено до конца.
Против предпринимателя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу»).
Расследование уголовно дела продолжается.