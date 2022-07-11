Рязанцы пожаловались на предприятие, которое травит их едким дымом в центре города

В редакцию РЗН. инфо обратилась жительница дома № 10 на улице Юннатов. Она рассказала, что уже более десяти лет их во дворе дома «травит» дымом предприятие «Ваш продукт».

В редакцию РЗН. инфо обратилась жительница дома № 10 на улице Юннатов. Она рассказала, что уже более десяти лет их во дворе дома «травит» дымом предприятие «Ваш продукт».

«Мы жалуемся во все инстанции города, что уже больше десяти лет из трубы предприятия „Ваш продукт“ валит дым от копчения. Он доходит до детской площадки и квартир. Жители задыхаются от невыносимого запаха. Ранее уже писали письма в министерство экологии и природопользования, Роспотребнадзор, прокуратуру и другие инстанции. Но так они ничего не предприняли. Мы обращались в ГО ЧС, их передвижная лаборатория ничего не зафиксировала. Жители же не видели ни одной машины», — рассказала Надежда.

По словам женщины, она три раза созванивалась с директором предприятия «Ваш продукт» по поводу задымления. Однако в ответ получала один и тот же ответ: «У нас все в порядке». В среду, 6 июля, жители дома № 10 не выдержали и вызвали пожарных, так как было очень сильное задымление.

«30 минут пожарные не могли попасть в здание. В итоге взломали дверь, а там был заперт сотрудник. Он рассказал, что директор обещала вскоре вернуться и выпустить его. Видимо они так работают. Пожарные сами позже вызвали полицию. Вызов был зарегистрирован. Пожарный инспектор посоветовал мне написать повторно письмо в прокуратуру от имени всех жителей с подписями, так как нарушения явно имеются. Этим сейчас мы и занимаемся», — поделилась жительница дома.

Редакция РЗН. инфо связалась с директором предприятия «Ваш продукт» Людмилой Валгиной. Она подтвердила, что 6 июля к ним приезжала полиция и пожарные, но «никаких нарушений выявлено не было». Больше ничего комментировать она не стала.