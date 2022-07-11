Полицейские задержали вандала, сломавшего арт-объект в Сасове

Им оказался 19-летний рязанец.

В Сасове задержали вандала, который сломал арт-объект в городе. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Им оказался 19-летний рязанец. Он приехал в Сасово в гости к приятелям. Как он рассказал полицейским, в состоянии алкогольного опьянения он решил сделать фото с арт-объектом «Сасово 95». Он пытался на него залезть, в результате чего повредил две буквы «С».

Рязанцу предстоит возместить ущерб, также его привлекут к ответственности.

Напомним, информацию о сломанном арт-объекта опубликовали в соцсетях. После этого полиция начала проверку.