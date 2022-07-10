Полиция проводит проверку после повреждения конструкции с названием города в Сасове

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 10 июля, и попал на видео.

Полиция проводит проверку после повреждения конструкции с названием города в Сасове. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на воскресенье, 10 июля, компания молодых людей сломала арт-объект с названием города. Момент попал на видео.