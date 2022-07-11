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На Украине погиб контрактник из Сасова Сергей Ферапонтов
Мужчина вырос в Сасове, окончил местную школу № 13. В январе ему исполнилось 45 лет.

На Украине погиб контрактник из Сасова Сергей Ферапонтов. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила глава администрации города Евгения Рубцова.

Сергей Ферапонтов погиб во время спецоперации на Донбассе, пробыл там около месяца. Как военный-контрактник он побывал в четырех командировках в «горячие точки».

Мужчина вырос в Сасове, окончил местную школу № 13. В январе ему исполнилось 45 лет.

Евгения Рубцова выразила соболезнования семье погибшего — маме, сестре и брату.

«Сергей Владимирович отдал жизнь в борьбе с нацизмом. Он отстаивал мир для нас всех, для нынешнего и будущих поколений. Склоняю голову перед его героизмом», — написала чиновница.