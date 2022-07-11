Дорогу на Куйбышевском шоссе отремонтируют до сентября 2023 года

Об этом РЗН. инфо сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин.

Дорогу на Куйбышевском шоссе отремонтируют до сентября 2023 года. Об этом в понедельник, 11 июля, РЗН. инфо сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин.

По его словам, о неудовлетворительном состоянии дороги бизнес-омбудсмену пожаловались предприниматели. Решение суда о ремонте участка вынесли еще в апреле 2022 года, однако до сегодняшнего дня сроки проведения работ не были установлены. После обращения омбудсмена дорогу включили в перечень ремонта — работы необходимо завершить до начала сентября 2023 года.

Работы находятся на контроле бизнес-омбудсмена.