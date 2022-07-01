Убийцам пятилетней девочки из Костромы вынесли наказание
Им назначили пожизненное наказание.
Убийцам пятилетней девочки из Костромы вынесли наказание. Об этом в пятницу, 1 июля,
Суд над обвиняемыми в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки состоялся 1 июля в Костромском областном суде. Им назначили пожизненное наказание.
«Приговорили к пожизненным срокам», — сообщил адвокат потерпевших Андрей Алешкин.
Оба мужчины признали вину.
Напомним, 4 января двое педофилов украли пятилетнюю девочку, которая вышла на улицу посмотреть на новогоднюю елку. Они принесли ребенка в общежитие, изнасиловали и убили. Прокурор запросил для них пожизненное наказание.