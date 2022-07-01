Стала известна личность мужчины, выпавшего из окна в Рязани
Он приехал в город из Псковской области
В Рязани погиб 46-летний уроженец Псковской области. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном управлении следкома.
По информации ведомства, мужчина снимал квартиру и проживал один. Он умер до приезда скорой.
Мужчина 1976 года рождения выпал из окна пятого этажа.
Желездорожный МСО Рязани продолжает проверку по факту трагедии.
Напомним, инцидент произошел в пятницу, 1 июля. В сети имеется видео с места происшествия.