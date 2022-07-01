Стала известна личность мужчины, выпавшего из окна в Рязани

Он приехал в город из Псковской области

В Рязани погиб 46-летний уроженец Псковской области. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном управлении следкома.

По информации ведомства, мужчина снимал квартиру и проживал один. Он умер до приезда скорой.

Мужчина 1976 года рождения выпал из окна пятого этажа.

Желездорожный МСО Рязани продолжает проверку по факту трагедии.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, 1 июля. В сети имеется видео с места происшествия.