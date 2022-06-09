Все суды Рязанской области эвакуировали после сообщений о минировании

Отмечается, что здания некоторых судов проверены.

В Рязанской области эвакуировали все суды после сообщений о минировании. Об этом в четверг, 9 июня, сообщило ТАСС со ссылкой на представителя регионального управления судебного департамента.

После анонимных сообщений эвакуировали 23 районных, гарнизонный военный, арбитражный и областной суды. Их обследуют по мере приезда кинологов.

Как сообщила изданию источник в ведомстве, информацию о минировании прислали на адреса электронной почты судов. После этого из зданий эвакуировали сотрудников и посетителей. «Ранее такая ситуация [с „минированием“ судов] была 6, 7 июня, то есть на этой неделе уже третий раз, но сегодня все суды», — уточнила сотрудница департамента.

По словам собеседницы, работа органов будет постепенно восстанавливаться в течение дня.