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Водителям, попавшимся пьяными и без прав, усложнят сдачу экзамена в ГИБДД
Инициатива устанавливает запрет на получение водительских прав ряду лиц, управлявших автомобилями в состоянии опьянения.

Водителям, попавшимся пьяными и без прав, усложнят сдачу экзамена в ГИБДД. Соответствующий законопроект правительства появился в базе данных Госдумы.

Инициатива устанавливает запрет на получение водительских прав ряду лиц, управлявших автомобилями в состоянии опьянения.

Уточняется, что речь идет о нарушениях, если водитель сел за руль транспортного средства, если он отказался пройти медосвидетельствование. Также нарушителя не допустят к сдаче экзаменов на права до истечения срока, в течение которого он будет подвергнут административному наказанию.

Норма касается как лиц, которые имеют права на управление транспортными средствами, так и тех, кто попался без них.

«Ввиду того, что уголовное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством назначается равным образом как в отношении лиц, которые имеют право управления транспортным средством, так и лиц, не имеющих соответствующего права, законопроектом устанавливается также запрет на получение права на управление транспортными средствами для лиц, не имеющих права управления, которым в установленном порядке назначено уголовное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством», — пишут авторы законопроекта.