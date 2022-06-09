В Воронеже завели уголовное дело на мать, истязавшей дочь

По предварительной информации, женщина систематически избивала годовалую дочь.

В Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительной информации, женщина систематически избивала годовалую дочь. Ранее подозреваемую уже лишали родительских прав в отношении трех детей.

Уголовное дело возбудили по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней».

Расследование продолжается.