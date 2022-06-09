В Старожиловском районе сгорели бесхозные постройки

Возгорание случилось в поселке Рязанские сады в среду, 8 июня.

В Старожиловском районе сгорели бесхозные постройки. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Возгорание случилось в поселке Рязанские сады в среду, 8 июня. Звонок в пункт ПСЧ № 45 поступил из единой дежурной диспетчерской службы примерно в 16:10.

В поселке загорелся мусор и бесхозные постройки из рубероида и досок. По предварительным данным, площадь возгорания составила от 120 до 130 квадратных метров.

Пожарные выехали на ликвидацию огня на двух автоцистернах. Как рассказали изданию очевидцы, спасатели локализовали очаг и не дали возгоранию распространиться на другие строения. Пролив территорию пепелища, они ликвидировали открытое горение.