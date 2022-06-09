В Сасове супружеская пара писала письма пенсионерке от имени внука, чтобы похитить у нее деньги

Они писали письма от лица своего знакомого, который сидит в тюрьме.

В Сасове вынесли приговор супружеской паре, которая обманула пенсионерку на восемь тысяч рублей. Об этом в среду, 8 июня, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в августе 2021 года 31-летний мужчина и его 21-летняя знакомая испытывали проблемы с деньгами. Они решили обмануть бабушку своего знакомого, который отбывал наказание в тюрьме. Пара дважды писала письма пенсионерке от имени внука с просьбой передать деньги. Таким способом рязанцы получили от пожилой женщины восемь тысяч рублей, что для нее является значительным ущербом — размер ее пенсии составляет 11 тысяч рублей.

Суд учел все обстоятельства и назначил им наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Приговор в законную силу не вступил.