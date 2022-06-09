В Сараевском районе сгорел автомобиль

Возгорание случилось в селе Новобокино в среду, 8 июня.

В Сараевском районе сгорел автомобиль. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Возгорание случилось в селе Новобокино в среду, 8 июня. Пожар в автомобиле «ВАЗ-21011» произошел на берегу реки Бока. Когда пожарные прибыли, машина уже догорала. Спасатели дотушили огонь.

По словам очевидцев, машина долго буксовала. После из-под капота пошел дым. После машина загорелась. Владелец «ВАЗ» не пострадал.

Специалисты надзорной деятельности установят причину пожара и ущерб.