В Санкт-Петербурге за серию краж в магазинах задержали рязанку

На нее завели несколько уголовных дел.

В Санкт-Петербурге за серию краж в магазинах задержали рязанку. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД .

По версии полицейских, 10 мая в продуктовом магазине на проспекте Науки 32-летняя безработная рязанка украла из сумки 81-летней пенсионерки кошелек с деньгами. 14 мая в торговой точке на Гражданском проспекте она забрала из кармана 28-летней девушки айфон. 20 мая в магазине продуктов на проспекте Непокоренных она украла смартфон стоимость 40 тысяч рублей у 18-летней девушки.

Ранее судимую рязанку задержали около дома № 129 по Московскому проспекту в среду, 8 июня, в 16:30.

На нее завели уголовные дела по пунктам «в, г» части 2 статьи 158 УК РФ («кража»). Ее задержали.