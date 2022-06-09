В рязанском перинатальном центре родился ребенок весом более пяти килограммов

В пресс-службе центра рассказали о состоянии ребенка и его матери.

В рязанском перинатальном центре родился ребенок весом более пяти килограммов. Об этом в четверг, 9 июня, сообщила пресс-служба перинатального центра.

Новорожденный ростом 58 сантиметров имеет вес 5 килограммов 80 граммов. Он появился на свет 7 июня.

Уточняется, что это пятый ребенок в семье. Он родился естественным путем.

«Такие дети, как новорожденный мальчик, считаются крупновесными. Вес более 3800 граммов — обычно повод проявить настороженность по поводу сахарного диабета и других патологий. Но, к счастью, младенец-богатырь абсолютно здоров, — прокомментировал главный врач Перинатального центра Александр Терещенко.

В настоящее время новорожденный и его мать чувствуют себя хорошо. Они находятся под контролем медицинских работников.

Фото пресс-службы перинатального центра