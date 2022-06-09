Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
23°
Птн, 10
24°
Сбт, 11
24°
ЦБ USD 60.23 -0.73 09/06
ЦБ EUR 63.94 -0.63 09/06
Нал. USD 64.13 / 63 09/06 10:57
Нал. EUR 69.06 / 70 09/06 10:57
Новости
Публикации
Рязанская область открывает туристический сезон и отмечает День России
Бесплатные экскурсии пройдут сразу в трех районах облас...
Вчера 15:45
1 802
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
7 июня 2022 16:12
1 750
Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
7 июня 11:40
1 062
Как сложилась жизнь рязанских стобалльников по ЕГЭ после школы?
Началась пора написания единого государственного экзаме...
4 июня 16:00
5 471
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В рязанском перинатальном центре родился ребенок весом более пяти килограммов
В пресс-службе центра рассказали о состоянии ребенка и его матери.

В рязанском перинатальном центре родился ребенок весом более пяти килограммов. Об этом в четверг, 9 июня, сообщила пресс-служба перинатального центра.

Новорожденный ростом 58 сантиметров имеет вес 5 килограммов 80 граммов. Он появился на свет 7 июня.

Уточняется, что это пятый ребенок в семье. Он родился естественным путем.

«Такие дети, как новорожденный мальчик, считаются крупновесными. Вес более 3800 граммов — обычно повод проявить настороженность по поводу сахарного диабета и других патологий. Но, к счастью, младенец-богатырь абсолютно здоров, — прокомментировал главный врач Перинатального центра Александр Терещенко.

В настоящее время новорожденный и его мать чувствуют себя хорошо. Они находятся под контролем медицинских работников.

Фото пресс-службы перинатального центра