В Рязанской области волонтеры нашли неизвестного мужчину

Добровольцам предстоит установить его личность.

В Рязанской области волонтеры нашли неизвестного мужчину. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд « Мещера ».

Мужчину обнаружили в Старожиловском районе.

Его приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, короткие седые волосы, серые глаза. У него на левом плече набита татуировка в виде головы женщины.