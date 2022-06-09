В Рязанской области волонтеры нашли неизвестного мужчину
Добровольцам предстоит установить его личность.
В Рязанской области волонтеры нашли неизвестного мужчину. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «
Мужчину обнаружили в Старожиловском районе.
Его приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, короткие седые волосы, серые глаза. У него на левом плече набита татуировка в виде головы женщины.
Волонтеры устанавливают личность мужчины. Так, они ищут родственников и возможных его знакомых. Добровольцы просят связаться по телефонам: