В Рязанской области в пятницу ожидаются грозы
Прогноз погоды на 10 июня опубликовало региональное управление МЧС.
В Рязанской области в пятницу, 10 июня, ожидаются грозы. Прогноз погоды появился на
Ночью преимущественно осадков не ожидается. Днем пройдет кратковременный дождь. Местами возможна гроза.
Ночью ветер юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Днем западный, 5-10 м/c. При грозе местами прогнозируют порывы до 13-18 м/c.
Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +9, +14 градусов, днем +24, +29 градусов.