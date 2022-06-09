В Рязанской области устанавливают личность убитого мужчины

В Рязанской области устанавливают личность погибшего мужчины. Об этом сообщила
Следователи расследуют уголовное дело по признакам преступления по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») по факту обнаружения тела мужчины в СНТ «Строитель-3» на улице Дачной в Рязани. Личность погибшего до сих пор не установили.
Во время экспертизы восстановили его внешний вид и составили словесный портрет.
Приметы: европеоидной расы, возраст 50-70 лет, рост 170-180 см, возможно наличие асимметрии глаз (правая глазница ниже левой), нос средней ширины, длинный, искривлен вправо, волосы темно-русые длиной до 1 см., лоб средней ширины, низкий.
Всех, кому известна информация о личности мужчины, попросили сообщить по номеру телефона: