В Рязанской области устанавливают личность убитого мужчины

В ходе проведения экспертизы восстановлен прижизненный внешний облик (выполнена реконструкция лица) и составлен словесный портрет погибшего.

В Рязанской области устанавливают личность погибшего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следователи расследуют уголовное дело по признакам преступления по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») по факту обнаружения тела мужчины в СНТ «Строитель-3» на улице Дачной в Рязани. Личность погибшего до сих пор не установили.

Во время экспертизы восстановили его внешний вид и составили словесный портрет.

Приметы: европеоидной расы, возраст 50-70 лет, рост 170-180 см, возможно наличие асимметрии глаз (правая глазница ниже левой), нос средней ширины, длинный, искривлен вправо, волосы темно-русые длиной до 1 см., лоб средней ширины, низкий.