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В Рязанской области молочный завод оштрафовали на 350 тысяч рублей
Специалисты обнаружили продукцию с заниженной пищевой ценностью и наличием растительных жиров в соцучреждениях Рязанской области и розничной сети Тверской области.

В Рязанской области ООО «Тырновский молочный завод» в Шиловском районе привлекли к административной ответственности за изготовление и выпуск фальсифицированной продукции. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Специалисты обнаружили продукцию с заниженной пищевой ценностью и наличием растительных жиров в соцучреждениях Рязанской области и розничной сети Тверской области.

За апрель-июнь 2022 года производителя некачественного молока четыре раза оштрафовали на общую сумму 350 тысяч рублей.