В Рязани прошел первый семейный спортивно-развлекательный фестиваль «Кислород»

В нем участвовали 11 команд.

В Рязани прошел первый семейный спортивно-развлекательный фестиваль «Кислород». Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта, который организовал мероприятие.

Фестиваль состоялся в среду, 8 июня, в ЦПКиО. В нем участвовали 11 семейных команд.

С приветственным словом выступил заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин. Он отметил, что это первый фестиваль, в формате которого были активности, интересные не только детям, но и взрослым. Также чиновник высказал уверенность, что мероприятие станет традиционным.

В программе фестиваля были фрисби-гольф, балансборд, дартс, мега-дженга, городки. Также участники прошли полосу препятствий веревочного парка «Дитя джунглей», выполняли нормативы ГТО в тестовом режиме.

Участников и гостей праздника ждали мастер-классы по зумбе, современным танцам, робототехнике. Во время работы санчасти каждый мог попробовать себя в роли пожарного. Также работали площадки саморегуляции, «Садху», на которой каждый мог восстановить внутреннюю стабильность и постоять на доске с гвоздями.

Победителей и призеров наградили призами от организаторов.